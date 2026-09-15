Шмидт: немцев тошнит от Мерца, и виноват в этом он сам

Экс-депутат Бундестага Шмидт объяснил, почему немцев тошнит от Мерца Шмидт: немцев тошнит от Мерца, и виноват в этом он сам

Москва15 сен Вести.Избирателей в Германии буквально тошнит от действующего канцлера Фридриха Мерца из-за проводимой им политики и невыполнения собственных предвыборных обещаний. Об этом заявил ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

В минувшее воскресенье, 13 сентября, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, получив там шанс сформировать правительство. На такой же высокий результат партия претендует и на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге - Передней Померании, где партия Фридриха Мерца - Христианско-демократический союз (ХДС) - рискует вовсе не пройти в парламент.

Немецких избирателей тошнит от Мерца, и всему этому виной сам Мерц. Это не так, что партия "Альтернатива для Германии" предлагает феноменальную программу. Программа действительно хорошая, но большая часть населения Германии недовольна именно той политикой, которую Мерц проводит. Он шел на выборы с определенными обещаниями и буквально все возможные обещания, которые он активно раздавал в предвыборную кампанию, он же сам и нарушил рассказал Шмидт

По его словам, очень много претензий германских избирателей к действующему правительству связаны с экономикой.

Люди ожидают внятной экономической политики, чтобы наконец-то здесь прекратился экономический кризис, потому что теряются рабочие места, люди не уверены в своем будущем - будет ли завтра работа. Люди не хотят конфронтации с Россией. То есть все эти воинственные заявления о войне до победного конца и о том, что мы должны еще миллиарды платить коррумпированному украинскому режиму без какого-либо контроля - на фоне экономических показателей все это, конечно же, вызывает массу раздражения. И опять-таки та миграционная политика, конец которой он обещал положить - так ничего и не было сделано подчеркнул политик

При этом, по словам Шмидта, правительство канцлера Мерца ничего не делает для исправления ситуации.

То есть везде, везде в Германии кризисы, а Мерц вместо того, чтобы, засучив рукава, решать эти проблемы, наоборот, рассылает, разбазаривает деньги налогоплательщиков направо и налево, спасает климат, проводит какие-то гендерные мероприятия и раздает [средства] в коррумпированную бездонную украинскую бочку отметил Шмидт

Предстоящие в ближайшее время в странах Европы выборы станут решающими, заявил ранее в интервью ИС "Вести" заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.