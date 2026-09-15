"Не самый удачный расклад": какую судьбу готовят Мерцу в его партии Политик Шмидт: Мерцу уже готовят скорейший уход в его партии по итогам выборов

Москва15 сен Вести.Канцлеру Германии Фридриху Мерцу уже готовят замену в партии на фоне первых итогов земельных выборов. Об этом рассказал депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

Расклад для Мерца действительно не самый удачный. На грядущих выборах, как минимум в Мекленбурге-Передней Померании, партия "Альтернатива для Германии" набирает также первое место, и это означает, что Мерцу, скорее всего, уже готовят в его собственной партии скорейший уход отметил политик

По словам Шмидта, один из сценариев для ХДС/ХСС - это распад коалиции и отставка министров от социал-демократов.

Но также возможна замена самого Мерца, потому что Мерц очень непопулярен среди избирателей. Он практически не участвовал в предвыборных кампаниях на этих землях, потому что стоило ему там появляться перед избирателями, так тут же начиналось освистывание и громкие негативные отзывы о его политике. Поэтому, скорее всего, дни Мерца как политика, как канцлера, сочтены, и это, конечно, будет для Германии только благом считает экс-депутат

Политический курс канцлера Германии Фридриха Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов, считает британский эксперт Александр Меркурис. По словам аналитика, продолжение прежней политики консерваторов привело к неблагоприятным для Христианско-демократического союза (ХДС) итогам выборов в Саксонии-Анхальт и позволило АдГ занять лидирующие позиции во всех актуальных социологических исследованиях.