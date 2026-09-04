Москва4 сенВести.Члены возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) могут вынудить его покинуть пост канцлера. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Евразийского общества Александр Рар.
Канцлер Мерц ни при каких обстоятельствах не пойдет на сделку с "Альтернативой для Германии" (АдГ). Может быть, его собственная партия вынудит его уйти в отставку, заменив его кем-то другим, который мог бы тогда разговаривать с АдГполагает Александр Рар
При этом эксперт не исключил, что канцлер может реализовать собственную стратегию.
Мой личный прогноз такой: Мерц будет пытаться создать на земельных уровнях после выборов в разных землях, а также на федеральном уровне, коалицию всех системных партий против "Альтернативы для Германии"сказал он