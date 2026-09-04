Эксперт дал прогноз о будущем Мерца на посту канцлера ФРГ Эксперт Рар: партия Мерца может вынудить его покинуть пост канцлера ФРГ

Москва4 сен Вести.Члены возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) могут вынудить его покинуть пост канцлера. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Евразийского общества Александр Рар.

Канцлер Мерц ни при каких обстоятельствах не пойдет на сделку с "Альтернативой для Германии" (АдГ). Может быть, его собственная партия вынудит его уйти в отставку, заменив его кем-то другим, который мог бы тогда разговаривать с АдГ полагает Александр Рар

При этом эксперт не исключил, что канцлер может реализовать собственную стратегию.