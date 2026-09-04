Москва4 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц не решил проблем страны, которые обещал решить перед вступлением на этот пост. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Мерц приходил на волне попытки решить экономические проблемы начавшегося экономического спада, сокращения производства в Германии, сокращения социальных выплат. Он обещал, что он это решит, но не решил. И поэтому теперь все экономические и социальные проблемы в Германии валятся на него объяснил эксперт

На данный момент правящая коалиция власти в ФРГ столкнулась перед фактом растущей популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).