Меркурис заявил о стремительном падении авторитета канцлера Германии Мерца Аналитик Меркурис: Мерц стремительно теряет позиции из-за проводимой им политики

Москва14 сен Вести.Политический курс канцлера Германии Фридриха Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, продолжение прежней политики консерваторов привело к неблагоприятным для Христианско-демократического союза (ХДС) итогам выборов в Саксонии-Анхальт и позволило партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) занять лидирующие позиции во всех актуальных социологических исследованиях.

Меркурис охарактеризовал Мерца как политика с фатально подорванными позициями, выразив мнение, что тот превращается в номинального руководителя.

Эксперт добавил, что авторитет канцлера стремительно снижается не только среди немецких граждан, но и в рядах его собственной партии.

Ранее председатель парламентской фракции партии Торстен Фрай заявил, что блок партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Мерца может ждать разгром на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания.