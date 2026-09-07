Мерц заявил о тектоническом сдвиге в партийной системе Германии Мерц признал, что успех АдГ заставил власти пересмотреть политическую повестку

Москва7 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о значительных изменениях в партийной системе страны после победы "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

По его словам, которые приводит Bild, власти больше не могут придерживаться прежней политической повестки.

На заседании федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц выразил разочарование результатами АдГ и заявил, что успех партии создает новые политические вызовы.

У нас сильная конституция, у нас есть все инструменты, чтобы защитить ее от праворадикального правительства земли, но мы столкнулись с тектоническим сдвигом в нашей партийной системе отметил канцлер

Мерц также признал, что ситуация стала серьезным испытанием для ХДС. Он подчеркнул, что ни его партия, ни федеральное правительство не могут просто вернуться к прежней политической повестке.

При этом канцлер признал проблемы ХДС в работе с избирателями. По его словам, партии не удалось установить "эмоциональный контакт с людьми", а население не оказывает ей достаточной эмоциональной поддержки. Мерц отметил, что игнорировать эту проблему власти не могут.

Ранее заместитель председателя фракции АдГ, депутат Бундестага Маркус Фронмайер после победы партии в региональных выборах заявил, что это стало началом перемен в ФРГ, а изолировать партию – невозможно.

"Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с результатом в 43,8% голосов. У ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца - лишь 17,2% голосов.