Канцлер Мерц не видит причин для отставки после поражения ХДС в Саксонии-Анхальт

Фридрих Мерц заявил, что не намерен сдаваться после провала ХДС на выборах Канцлер Мерц не видит причин для отставки после поражения ХДС в Саксонии-Анхальт

Москва7 сен Вести.После поражения Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для своей отставки. Он считает, что лично его обязанность заключается в том, чтобы открыть сейчас возможности для следующего поколения.

Об этом Мерц заявил на пресс-конференции в Берлине.

Я напряженно думаю о том, как мы можем вернуться к совместному политическому успеху. Сдаваться – это не мой вариант ответил германский канцлер на вопрос об отставке

По словам Мерца, его личная ответственность и ответственность его правительства - это, прежде всего, сделать все возможное, чтобы дети и внуки жили в Германии в условиях мира, свободы и благополучия.

В этом и состоит ответственность. И от этой ответственности я не бегу подчеркнул Мерц

По итогам прошедших 6 сентября в Саксонии-Анхальт выборов в земельный парламент победила партия "Альтернатива для Германии". АдГ набрала 43,8% голосов - лучший показатель "Альтернативы" на региональных выборах за всю ее историю. Партия вдвое улучшила свои результаты пятилетней давности. Второе место получил ХДС Фридриха Мерца. Христианских демократов в восточно-германской земле поддержали 17,2% избирателей. Это худший результат ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт за все время. Третье место получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 9,3%, немногим меньше, 8,9% голосов избирателей получили "Зеленые", 8,6% набрала Левая партия. В ландтаг Саксонии-Анхальт также прошла BSW. Ранее называвшаяся партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" BSW преодолела пятипроцентный барьер, заручившись поддержкой 5,3% избирателей.

Эксперты считают результаты этих земельных выборов личным поражением Мерца и свидетельством того, что избиратели в Федеративной Республике выступили против проводимой его правительством политики как в экономике, так и на международной арене. Экс-депутат Бундестага Евгений Шмидт добавил, что немцы возмущены поддержкой Украины со стороны Мерца и взятым Берлином курсом на эскалацию отношений с Россией.