Мерц не смог отвлечь избирателей от внутренних проблем инцидентом в Лейпциге Политик Шмидт: провокация с дроном в Лейпциге не возымела эффекта

Москва7 сен Вести.Провокация с беспилотником в аэропорту Лейпцига и возложение ответственности за инцидент на Россию не возымели должного эффекта для кабинета министров канцлера Фридриха Мерца. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, немецкие избиратели не повелись на провокацию и в целом не поддерживают курс нынешнего правительства на дальнейшую конфронтацию с Россией.

Эта провокация с дроном, который объявили российским, в аэропорту Лейпцига и то, что, используя эту провокацию, Германия пошла на максимальную эскалацию с Российской Федерацией… Эта провокация не возымела того эффекта, на который, видимо, рассчитывал Мерц. План был простой: объявить внешнего врага, отвлечь от внутренних проблем и тут же примазать крупную оппозицию к внешнему врагу… Ничего подобного не произошло рассказал Шмидт

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов – это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По итогам выборов АдГ впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии после выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальт.