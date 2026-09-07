Москва7 сен Вести.Падение рейтинга канцлера Германии Фридриха Мерца во многом связано с его поддержкой киевского режима. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Потому что мы видели, что эта провокация с дроном, который объявили российским, в аэропорту Лейпцига и то, что, используя эту провокацию, Германия пошла на максимальную эскалацию с Российской Федерацией, было закрыто консульство, Дом Русской культуры в Берлине. В общем, эта провокация не возымела того эффекта, на который, видимо, рассчитывал Мерц. То есть план был простой: объявить внешнего врага, отвлечь от внутренних проблем и тут же примазать крупную оппозицию к внешнему врагу, мол, избиратели от него отшатнутся. Ничего подобного не произошло, "Альтернатива" набрала даже больше, чем предрекали опросы общественного мнения, а как раз партия Мерца набрала намного меньше сказал он

Также Шмидт добавил, что избиратели не повелись на эту провокацию и в целом не поддерживают курс на дальнейшую конфронтацию с Россией.

Потому что здесь эта война никому не нужна и, собственно, надоела. А эти все миллиарды, которые постоянно отправляются Украине без какого-либо контроля, они кроме раздражения ничего больше не вызывают. Именно поэтому рейтинги Мерца, собственно, и бьют одно дно за другим отметил Евгений Шмидт

Ранее Фридрих Мерц заявил о значительных изменениях в партийной системе страны после победы "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.