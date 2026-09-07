Мерц не намерен отказываться от антироссийской политики Канцлер ФРГ пообещал и дальше проводить антироссийскую политику

Москва7 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается отказываться от антироссийского политического курса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам выборов в местный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где побеждает партия "Альтернатива для Германии".

Кроме того, канцлер добавил, что очень спешил обнародовать информацию об инциденте с беспилотником в аэропорту города Лейпциг.

Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию утверждает Мерц

По предварительным данным, на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом в 43,8% побеждает "Альтернатива для Германии". Партия Мерца, "Христианско-демократический союз", получила всего 17,2% голосов.

По мнению экспертов, поражение ХДС связано с непопулярностью политики, которую проводит Мерц, в том числе и по отношению к России.