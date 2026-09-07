АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов

АдГ побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов

Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Об этом сообщает региональный избирком.

АдГ набирает 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов. Это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов - у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Зеленые" и "Левые" заручились поддержкой 8,9% и 8,6% избирателей соответственно. Пятипроцентный барьер также прошла партия Сары Вагенкнехт BSW (5,3%).

Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что антинациональная политика Мерца встречает сопротивление в Саксонии-Анхальт.

Между тем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что предварительные итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт унижают канцлера Германии и правящую коалицию.