Пушков заявил, что политика Мерца получила отпор в Саксонии-Анхальт

Пушков: политика Мерца получает отпор в Саксонии-Анхальт Пушков заявил, что политика Мерца получила отпор в Саксонии-Анхальт

Москва7 сен Вести.Антинациональная политика канцлера Германии Фридриха Мерца встречает сопротивление в Саксонии-Анхальт. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так он прокомментировал предварительные результаты выборов в региональный парламент, согласно которым оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно лидирует.

Часть Германии, похоже, просыпается. Антинациональная политика Мерца получает отпор в земле Саксония-Анхальт написал Пушков в Telegram-канале

Сенатор также задался вопросом, "проснется" ли остальная часть ФРГ.

Накануне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал, что предварительные итоги выборов в парламент немецкой земли Саксония-Анхальт унижают Мерца и правящую коалицию.

Ранее газета Politico отметила, что итоги выборов обернутся последствиями для всей Германии, Европы и мира.