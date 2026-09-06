У стен Бундестага разбросали плакаты против канцлера Мерца В Берлине у стен Бундестага разбросали плакаты против канцлера Мерца

Москва6 сен Вести.Возле здания Бундестага в Берлине обнаружились плакаты против действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На картонках, которые оставили несогласные с политикой правительства страны, размещены надписи, критикующие правительство Германии, сообщает автор ИС "Вести" Мария Скородилко.

Возле Бунгестага разбросаны плакаты против Мерца. На плакатах написано: "Политика Мерца - это болезнь" отметила она, показав один из таких плакатов

Критику в адрес действующей власти ФРГ высказывали и жители Саксонии-Анхальт, где в воскресенье 6 сентября состоялись выборы в земельный парламент. К вечеру премьер-министр Саксонии-Анхальт и кандидат от Христианско-демократической партии (ХДС) Свен Шульце поздравил оппозиционную правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) с победой. По предварительным данным, АдГ на выборах получает 44,5% голосов избирателей, тогда как партия ХДС набирает лишь 18,5%.

На самом деле я разочаровалась в ХДС. Потому что во время предвыборной кампании Фридрих Мерц погрозил пальцем и сказал: "Здесь нужно срочно что-то менять, мы должны взять на себя ответственность". А учитывая то, как все складывалось до этого момента, я не вижу такой возможности. Вот почему я разочарована рассказала журналистам одна из жительниц Германии

Еще одна избирательница отметила, что падение рейтингов правящей власти в том, что они не выполняют своих обещаний.

Причина в том, что здесь так много иностранцев. которые не работают и получают много денег, то время как тем из нас, кто работал, урезают пособие. Думаю, это главная причина [недовольства граждан] поделилась она

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не решил проблем страны, которые обещал решить перед вступлением на этот пост, и поэтому сейчас столкнулся с реальными трудностями.