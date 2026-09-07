Победа АдГ в Саксонии-Анхальт ставит под вопрос политическое выживание Мерца Эксперт Белов: победа АдГ на выборах усилила давление на кабинет Мерца

Москва7 сен Вести.Победа "Альтернативы для Германии" на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт не изменит федеральную экономическую политику кабинета канцлера Фридриха Мерца, однако заставит его задуматься об исполнении своих политических обещаний избирателям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

По его словам, победа АдГ существенно усилила давление на Мерца. Если его кабинет не сможет разрешить экономические проблемы в стране, то недовольство граждан будет конвертироваться в поддержку "Альтернативы для Германии", отметил Белов.

"Альтернатива" усиливает давление на федеральное правительство… то есть на уровне земли идет давление на Берлин, и перед Мерцем стоит поставленная задача из экономической политическая. Если Мерц не выполняет экономическую задачу, то вопрос политического выживания остается для Мерца на повестке дня объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что АдГ одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов – это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов – у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По итогам выборов АдГ впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии в региональный парламент Саксонии-Анхальт.