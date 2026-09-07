Кандидат от АдГ впервые станет премьером в федеральной земле Германии

АдГ впервые получила премьера в федеральной земле Германии Кандидат от АдГ впервые станет премьером в федеральной земле Германии

Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии после победы на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил журналистам, что кандидат партии Ульрих Зигмунд станет новым премьер-министром федеральной земли.

Отсюда мы начнем изменять Германию сказал Хрупалла

"Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца удалось набрать лишь 17,2% голосов. Это худший результат партии в Саксонии-Анхальт.