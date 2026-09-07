Москва7 сен Вести.На победу "Альтернативы для Германии" в региональных выборах повлияла отличная предвыборная кампания партии и негативное влияние на качество жизни в стране политики властей ФРГ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

Он отметил, что кандидат на пост премьер-министра земли Саксония-Анхальт от АдГ Ульрих Зигмунд провел отличную кампанию, и это стало первым фактором, обеспечившим партии победу в выборах в региональный парламент.

Второй фактор — это, конечно, внутренняя политика правительства Германии, в особенности канцлера [Фридриха] Мерца. Обещанные реформы, которые он предлагал и которые они внедряют сейчаc, на данный момент отрицательно действуют на экономику, на безопасность и по вопросу миграции. И третий, конечно же, фактор — это внешний фактор, это поддержка Украины в войне с Российской Федерацией. Очень много средств идет на Украину, миллиарды. И, конечно же, избиратели все это видят, они чувствуют на себе это бремя, все эти налоги, которые были с новыми реформами внедрены заявил Константин Савин

Партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с результатом в 43,8% голосов.

Заместитель председателя фракции АдГ, депутат Бундестага Маркус Фронмайер заявил, что историческая победа стала началом перемен в ФРГ.