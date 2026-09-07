Победа Адг на выборах в Германии дает шанс на отмену санкций против России Вагенкнехт: победа АдГ дает надежду на отмену немецких санкций против России

Москва7 сен Вести.Результаты выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где победу одержала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), дают надежду на смену курса Германии и отмену антироссийских санкций. Такое мнение лидера партии BSW Сары Вагенкнехт приводит ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Теперь, будем надеяться, в земельном правительстве есть большинство для смены курса по энергетической политике, отмены антироссийских санкций, улучшения образования и основополагающей реформы общественного телерадиовещания. Это большинство BSW будет использовать для улучшения жизни людей сказала Вагенкнехт

6 сентября в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент, где партия АдГ набрала 43,8% голосов. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы в одиночку сформировать правительство большинства в федеральной земле.

Представители BSW, которая едва преодолела 5-процентный барьер, ранее заявляли, что не пойдут на создание коалиции с АдГ, но готовы к сотрудничеству, пишет агентство. Тем не менее, Вагенкнехт сказала, что удовлетворена итогами выборов в Саксонии-Анхальт для BSW, назвав их началом возвращения своей партии в большую политическую игру.