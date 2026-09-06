Москва6 сен Вести.Политическая обстановка в Германии является захватывающей. Такое мнение ИС "Вести" высказал избиратель в Магдебурге Аугуст Ваймер, столице земли Саксония-Анхальт.

В воскресенье, 6 сентября, в Саксонии-Анхальт проводятся выборы в ландтаг (парламент федеральной земли). Согласно местным опросам, проводимым перед выборами, в земле победить может представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Сейчас в Германии складывается захватывающая ситуация. Для Саксонии-Анхальт вопрос заключается в том, кто будет управлять землей в будущем. Посмотрим, ведь сегодня выборы, а в последние недели создавалось впечатление, будто их исход уже предрешен. Думаю, сегодня до 18:00 станет ясно отметил Ваймер

При этом он полагает, что будущее страны не должно развиваться ни под управлением консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ни под управлением АдГ.

Ни то, ни другое, я бы сказал. Я считаю, что будущее Германии не связано ни с партией АдГ, ни с господином Мерцем. Я считаю, что нам нужны разумные правительства, и рано или поздно здравый смысл возобладает заявил немец

Оба главных кандидата на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульц (ХДС) и Ульрих Зигмунд (АдГ) уже проголосовали утром 6 сентября.