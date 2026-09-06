Алис Вайдель заявила, что ХДС больше никогда не победит на выборах в ФРГ Сопредседатель АдГ предрек закат партии канцлера Фридриха Мерца

Москва6 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Фридрихом Мерцем больше никогда не сможет одержать победу на выборах в стране. Об этом она заявила в эфире телеканала ZDF.

По мнению политика, столь плачевные перспективы ХДС связаны с провалом политики так называемого брандмауэра — отказа традиционных партий от любого сотрудничества с правыми силами. Заявление прозвучало на фоне триумфа АдГ на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, где партия набирает рекордные 44–44,5% голосов, в то время как ХДС занял второе место с худшим результатом в своей истории (около 18,5%).