Die Welt: речь Мерца после неудачи ХДС на выборах стала ударом по партии

Речь Мерца после неудачи на выборах больно ударила по ХДС Die Welt: речь Мерца после неудачи ХДС на выборах стала ударом по партии

Москва11 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который когда-то считался блестящим оратором, выступил с речью, которая вызвала многочисленную критику. По мнению газеты Die Welt, неудачное выступление Мерца после неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Саксонии больно ударило по его партии.

В ходе общих дебатов от прежнего ораторского мастерства канцлера не осталось и следа. Мерц метался между сентиментальностью и агрессией, искажал факты и терял нить рассуждения говорится в материале

Газета отметила, что Мерц не смог убедительно ответить на вопрос о том, что именно сегодня олицетворяет Германию. Вместо этого канцлер говорил о достижениях прошлого, общественной солидарности и письме некоего богослова, в котором он выразил тревогу за состояние страны.

Также Die Welt раскритиковала неудачное решение Фридриха Мерца сосредоточиться на критике партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая впервые выиграла выборы в федеральной земле. Мерц обрушился на миграционную политику АдГ, благодаря которой она во многом смогла одержать победу.

Канцлер мог бы использовать выступление для усиления своих позиций, но в итоге нанес ущерб самому себе, заключило издание.

8 сентября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказался о причинах продолжения канцлером Германии Фридрихом Мерцем своей провальной политики на фоне низких рейтингов.