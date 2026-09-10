Москва10 сен Вести.Победа на выборах в местный парламент оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" вызвала тектонические сдвиги не только в немецкой, но и в европейской политике. Об этом ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Победа АдГ на региональных выборах, мне кажется, вызвала тектонические сдвиги не только в немецкой, но и в европейской политике. Хотя эти сдвиги, наверное, не совсем такие, какие нам хотелось бы видеть. Посмотрите, как кабинет Мерца отреагировал на это: "Затянем пояса еще сильнее, нам все равно, что наша партия проигрывает" … Я думаю, за этим стоят очень серьезные вещи … Ведь вспомните, на чем строилось так называемая европейская идеология – главное, чтобы гражданам жилось хорошо … а какое там государство – это уже дело десятое … Теперь они говорят: "Нет, кончилось это время, теперь для нас уровень жизни конкретного немца, а за ним и француза, голландца, итальянца – он неважен, для нас важна геополитика и война сказал он

Фененко отметил, что это полный разворот всей европейской идеи.

Ведь это то, в чем они все время пытались упрекать нас … а оказывается, теперь можно им спокойно сказать: "Вы сами сказали, что вам уровень жизни простого человека не так значим, как ваши геополитические амбиции" … Мы возвращаемся, по сути, к старым временам. Мы возвращаемся к концепции континентальной Европы, которая основана на немецком преобладании сказал он

Ранее политолог Генри Сардарян заявил, что власти Германии сами поспособствовали победе оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" на региональных парламентских выборах.