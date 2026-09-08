Москва8 сен Вести.Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в региональный парламент стала результатом провальных решений действующего правительства. Такое мнение доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Таким образом народ Германии решил высказать свой протест против кабинета министров канцлера Фридриха Мерца, отметил эксперт.

Это протестное голосование, это результат провалов действующего правительства. Благодаря их действиям единственной формой протестного голосования стало [решение] голосовать за "Альтернативу для Германии". Потому что вот как можно… разделить все политическое поле страны на "Альтернативу для Германии" и все остальные партии… Вы фактически превратили себя в один полюс, а АдГ в другой объяснил Сардарян

Ранее сообщалось, что АдГ одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов – это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По итогам выборов АдГ впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии после выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальт.