Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт так как на первое место поставила интересы и безопасность простого избирателя. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Самое главное – это вести политику в интересах простых немецких избирателей, то есть прекратить использовать некие лозунги некоего внешнего врага, спасение климата на планете, борьбу за права меньшинств во всем мире … То есть во главу угла поставлены интересы простого немецкого избирателя, его благосостояние, его безопасность и в целом интересы страны. И это дает людям надежду наконец-то на ожидаемый политический разворот, который в свое время обещал Мерц, но обманул надежды и чаяния всех избирателей. Поэтому, собственно, они от него и отвернулись сказал он

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент с 43,8% голосов.