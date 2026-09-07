Шмидт: АдГ может стать первой на выборах в Берлине

Шмидт оценил шансы АдГ прийти к власти в Германии Шмидт: АдГ может стать первой на выборах в Берлине

Москва7 сен Вести.Победа оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт может повлиять на дальнейшее продвижение АдГ. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Столица наводнена чиновниками, которые как бы зависят от правящих политических кругов. Там сильны леволиберальные настроения, но, естественно, победа "Альтернативы" в Саксонии-Анхальт даст, конечно же, толчок к тому, что и в Берлине она, возможно, выйдет на первое место сказал он

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" намерена добиться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики ФРГ.