Москва7 сен Вести.Бывший депутат бундестага Евгений Шмидт не исключает возможность сотрудничества партии "Альтернатива для Германии" с "Союзом Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость". Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Шмидт напомнил, что партия Вагенкнехт в последнее время сталкивалась с кризисами.

Сейчас они решили все-таки не обманывать избирателей, сказали, что с партией Мерца никакой коалиции не будет, и наоборот, они открыты для разговоров, для переговоров с партией "Альтернатива для Германии". То есть это дало им какой-то толчок, потому что перед выборами они болтались в районе трех процентов. Соответственно, именно вот этот разворот, то, что вроде как готовы к сотрудничеству, дал им возможность зайти в парламент. Но опять-таки, надо следить сейчас, как будут развиваться переговоры. Максимально удобная позиция у "Альтернативы". Всего лишь три голоса не хватает до большинства. Не исключено, что представители других фракций дадут эти три голоса, пускай даже без одобрения со стороны верхушки сказал Шмидт

Ранее Вагенкнехт заявила, что результаты выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где победу одержала АдГ, дают надежду на смену курса Германии и отмену антироссийских санкций.