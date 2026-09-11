Эксперт: стремление к власти АдГ не повлечет кардинальные изменения в Германии Сосновский: закрытие Русского дома в Германии показало, что тормозов нет

Москва11 сен Вести.Маловероятно, что с приходом к власти партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) изменится политический курс немцев. Внутренние политические процессы, ключевые направления развития страны продолжат опираться на традиционный менталитет, устоявшиеся морально-этические нормы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Упразднение ГДР, смена поколений политических деятелей, ярким представителем которых был Маркус Вольф, разрушили прежние ориентиры, основанные на совместной борьбе с фашизмом. По словам Сосновского, в новых реалиях возникла необходимость пересмотреть отношение к ним.

Невозможно представить себе, что в Германии все изменится только потому, что "Альтернатива для Германии" будет стремиться к власти. Этого не произойдет. … Закрытие консульства, а в особенности закрытие Русского дома показало, что все - тормозов нет, на этом все разговоры могут быть закончены сказал Сосновский

Германия взяла устойчивый курс на милитаризацию, в ближайшее время остановить немцев будет затруднительно. При этом гражданам не очевиден смысл многомиллиардных расходов на укрепление обороноспособности. Так что, местным властям необходимы веские аргументы, чтобы объяснить необходимость следования новой стратегии, ранее заявлял он.

Победа АдГ на выборах вызвала тектонические сдвиги в политике ЕС, заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.