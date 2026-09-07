Эксперт не исключил давление на АдГ в случае победы партии на выборах Эксперт Селезнев: АдГ может столкнуться с давлением, если победит на выборах

Москва7 сен Вести."Альтернатива для Германии" (АдГ) может столкнуться с попытками давления на политику партии, если победит на выборах. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

Эксперт отметил, что стопроцентной гарантии, что партия сможет выполнить обещания, данные избирателям, нет.

Стопроцентной гарантии, что АдГ после прихода к власти будет реализовывать ту политику, которую сейчас провозглашает, таких гарантий, конечно же, нет. Кроме всего прочего, не надо забывать, что любой политик по мере того, как он поднимается вверх по политической иерархии, он все в меньшей степени принадлежит сам себе и подвержен влиянию очень многих сил, стоящих за ним. Поэтому совершенно точно в случае победы АдГ мы увидим попытки других сил воздействовать на ту политику и тот политический курс, который АдГ будет реализовывать. И, конечно, хотелось бы посмотреть, какие именно из тех обещаний, что даются избирателям сегодня, АдГ реально сможет воплотить заявил Селезнев

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории получила пост премьер-министра в федеральной земле Германии после победы на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт.