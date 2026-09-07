Москва7 сен Вести.Политика "постоянных заимствований" для финансирования военных расходов и кризисная ситуация в стране привели к росту поддержки партии "Альтернатива для Германии". Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Экономика Германии неожиданно для себя оказалась в кризисе, в непредсказуемом таком положении, потому что считалось, что ставка Европейского Центрального Банка в 2,4%, что политика постоянных заимствований со стороны правительства Германии – все это поможет Германии финансировать растущие военные расходы, сокращать промышленность и сделать так, чтобы это не очень было заметно для населения. А получается так, что все становится очень заметно заявил Колташов

Эксперт отметил, что кризис затронул фермеров, малый и средний бизнес, сферу услуг и простых граждан, страдающих от цен на бензин.

Очень заметно, например, что фермеры страдают не только от засухи, но и от того, что идет поток дешевого продовольствия из Украины. С другой стороны, заметно, что люди теряют работу, и это касается малого и среднего бизнеса. Сфера услуг находится теперь в зоне бедствия. Наконец, все в Германии поняли, что что-то не так. И это связано с ростом цен на топливо. Топливо подорожало, литр бензина может стоить и 3,4 евро сказал Колташов

По мнению специалиста, граждане ФРГ осознают, что следующий год будет хуже предыдущего, и связывают это с политическим курсом страны.

По крайней мере, так думают работающие граждане Германии, те, кто сейчас как раз держат на плаву экономику страны. Для них ясно, что политика и христианских демократов, и социал-демократов ухудшила экономическую ситуацию в Германии, и таким образом Германия вообще никак не выберется из нынешнего состояния деградации, иначе как изменив политику. Поэтому так активно растет поддержка АдГ заключил Колташов

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно лидирует на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, набирая 44,5% голосов.