Эксперт сделал прогноз по восстановлению экономических связей Германии с РФ Селезнев: ФРГ потребуется до 10 лет для восстановления экономических связей с РФ

Москва7 сен Вести.Смена экономического курса в ФРГ в случае победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) займет несколько лет, а для того чтобы полностью наверстать упущенное, стране потребуется от семи до десяти лет. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

По словам эксперта, быстрых изменений ожидать не стоит, однако в краткосрочной перспективе реально возобновление поставок энергоносителей и восстановление работы "Северных потоков".

В вопросах смены экономического курса мы в любом случае наблюдаем и говорим о таком факторе, как инерция. Для того чтобы произошла смена экономического курса, в любом случае потребуется несколько лет. Но в краткосрочной перспективе, по крайней мере, то, что касается вопросов нормализации отношений с России, скажем, возобновление поставок энергоносителей, восстановление "Северных потоков", – понятно, что это все более-менее реально. Но для того, чтобы наверстать упущенное, потребуется, скорее всего, уже от семи до десяти лет заявил Селезнев

Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что победа АдГ на выборах в Германии дает шанс на смену курса страны и отмену антироссийских санкций.