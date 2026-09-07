Москва7 сенВести.Смена экономического курса в ФРГ в случае победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) займет несколько лет, а для того чтобы полностью наверстать упущенное, стране потребуется от семи до десяти лет. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.
По словам эксперта, быстрых изменений ожидать не стоит, однако в краткосрочной перспективе реально возобновление поставок энергоносителей и восстановление работы "Северных потоков".
В вопросах смены экономического курса мы в любом случае наблюдаем и говорим о таком факторе, как инерция. Для того чтобы произошла смена экономического курса, в любом случае потребуется несколько лет. Но в краткосрочной перспективе, по крайней мере, то, что касается вопросов нормализации отношений с России, скажем, возобновление поставок энергоносителей, восстановление "Северных потоков", – понятно, что это все более-менее реально. Но для того, чтобы наверстать упущенное, потребуется, скорее всего, уже от семи до десяти летзаявил Селезнев
Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что победа АдГ на выборах в Германии дает шанс на смену курса страны и отмену антироссийских санкций.