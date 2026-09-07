В АдГ заявили о намерениях запуска АЭС и "Северного потока – 2" Депутат АдГ Савин: партия выступает за запуск АЭС и "Северного потока"

Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за восстановление отношений ФРГ с Россией, отмену санкций против РФ, а также запуск атомных электростанций на территории Германии и возобновление работы "Северного потока – 2". Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил районный депутат округа Альцай-Вормс от партии АдГ Константин Савин.

Мы еще раз говорим, что мы за хорошие отношения с Российской Федерацией – это первое. Мы за отмену санкций против Российской Федерации, мы за подключение атомных электростанций, которые у нас в Германии отключены. И также [выступаем за] возобновление "Северного потока – 2" заявил Савин

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.