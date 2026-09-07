В Германии признали зависимость от российских энергоресурсов Депутат АдГ Савин: экономика Германии зависит от энергоресурсов из России

Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" выступает за хорошие отношения с Москвой, так как немецкая экономика в большей степени зависит от энергоресурсов из России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил районный депутат округа Альцай-Вормс от партии АдГ Константин Савин.

Хотелось бы сказать, что наша партия выступает и выступала за хорошие отношения с Российской Федерацией, так как экономика Германии зависит в большей степени от энергоресурсов, поступающих из Российской Федерации, дешевых энергоресурсов отметил политик

Ранее сообщалось, что АдГ одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов – это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов – у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По итогам выборов АдГ впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии в региональный парламент Саксонии-Анхальт.