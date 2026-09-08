Политолог уверен, что АдГ не смогут повторить свой триумф на следующих выборах Политолог Белов: АдГ не повторит свой триумф на выборах 20 сентября

Москва8 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не сможет повторить свою триумфальную победу как на выборах в Саксонии-Анхальт. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Политолог отметил, что в Саксонии-Анхальт выборы шли по двум электоратам – сторонники АдГ и противники партии.

Поэтому Сара Вагенкнехт, [ее] протестная партия, набрала более 5% и зеленые. Это были голоса, которые должны были не допустить "Альтернативу" к абсолютной победе. Так и получилось, трех мест не хватило. "Альтернатива" получит свои голоса, и опять голосование будет вот по второму вектору против ХДС и против федеральной политики… Такого триумфа не будет. Она получит двузначные цифры сказал Белов

Ранее сообщалось, что АдГ одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов – это худший результат партии в Саксонии-Анхальт. Третье место и 9,3% голосов у Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября: в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.