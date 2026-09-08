Партия АдГ надеется на досрочные выборы в Бундестаг Политик Шмидт: АдГ рассчитывает на досрочные выборы в Бундестаг

Москва8 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) надеется, что в следующем году в ФРГ состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил депутат Бундестага 20-го созыва от партии АдГ Евгений Шмидт.

По словам депутата, победа партии на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт – это только начало, поскольку впереди еще выборы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.

Саксония – это всего лишь первая ласточка. У нас впереди еще выборы в Берлине, Мекленбурге — Передней Померании. И мы просто надеемся, что… в следующем году случатся досрочные выборы в Бундестаг, и наконец произойдет смена, полностью смена политического вектора, и с новым канцлером Алисой Вайдель мы уже сможем окончательно развернуть Германию лицом к собственному народу заявил Шмидт

Ранее сообщалось, что партия АдГ победила на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.