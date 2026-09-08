Москва8 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), одержавшая победу на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, ведет переговоры за закрытыми дверями со всеми политическими силами, которые готовы поддержать партию в смене политического вектора. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат Бундестага 20-го созыва от партии АдГ Евгений Шмидт.

[Лидер партии BSW] Сара Вагенкнехт в какой-то момент обожглась в том плане, что ее отделение партии в Тюрингии вступило в коалицию с системными партиями. Сейчас партия находится в очень тяжелом состоянии, потому что весь блок депутатов из Тюрингии вышел из партии – они дальше хотят сотрудничать с системными партиями. И можно сказать, в Саксонии-Анхальт дается второй, а то и последний шанс партии доказать, что она также несистемная партия. И сейчас, конечно же, за закрытыми дверями идут переговоры со всеми политическими силами, кто готов к тому, чтобы поддержать 'Альтернативу для Германии' на этой земле, для того чтобы сменить политический вектор и направить его на простого немецкого человека заявил Шмидт

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что результаты выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где победу одержала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), дают надежду на смену курса Германии и отмену антироссийских санкций.