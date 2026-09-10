Москва10 сен Вести.Власти Германии сами поспособствовали победе оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных парламентских выборах. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" высказал декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его словам, немецкие власти своими действиями добились того, что партия набирает популярность в народе только за то, что ее критикуют.

Эти события, те, которые происходят в Германии в настоящий момент, выборы, я думаю, они в действительности имеют огромное значение... Я, если совсем кратко, считаю, что главными тремя причинами для этого является абсолютное безволие действующей политической власти в Германии. Второе — это поляризация, которую сама же политическая власть организовала, когда все партии делятся на АдГ и всех остальных. И у населения любое протестное голосование идет в пользу АдГ. И третье — это такая изоляция АдГ, благодаря которой они не отвечают ни за что и за счет критики набирают популярность прокомментировал Сардарян

6 сентября в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент, где партия АдГ набрала 43,8% голосов. Для партии это лучший за всю ее историю результат на региональных выборах в Германии. По сравнению с выборами 2021 года ее поддержка выросла на 23,7 процентного пункта.

Ранее АдГ указали на катастрофический рейтинг властей ФРГ: ниже, чем в 1945 году. Также сообщается, что партия АдГ стала популярна на фоне кризиса в стране из-за жесткой антисоциальной политики руководства страны.