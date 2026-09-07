ФРГ обосновывает траты на ПРО для Киева инцидентом в Лейпциге Сосновский: в ФРГ историей в Лейпциге обосновывают избирателю траты на ПРО Киеву

Москва7 сен Вести.Германия взяла устойчивый курс на милитаризацию, в ближайшее время остановить немцев будет затруднительно. При этом гражданам не очевиден смысл многомиллиардных расходов на укрепление обороноспособности. Так что, местным властям необходимы веские аргументы, чтобы объяснить необходимость следования новой стратегии. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его словам, чтобы обосновать свои действия, руководство страны использует инцидент в аэропорту в Лейпциге. Ссылаясь, в частности, на эту ситуацию, немецкие власти аргументируют совместное с украинцами развитие систем противоракетной обороны (ПРО).

Германия рассчитывает включить в систему ПРО - дроны, [крылатые ракеты] Taurus. Я думаю, что будет включена Украина: [их военные разработки], предполагаю, что не только [антибаллистическая система] Freya, не только датские заводы, которые работают и работали с [дальнобойной крылатой ракетой наземного базирования] Flamingo и со всеми другими ракетами подобного плана. Уже работают над далеко идущими планами, которые будут включать и эти разработки немецкой военной промышленности. Милитаристское стремление Германии сейчас перешло такую границу, дальше которой ее уже очень тяжело будет остановить. Поэтому нужен и Лейпциг, поэтому нужна и угроза. Иначе очень тяжело объяснить и своему избирателю, и очень тяжело объяснить вообще, а зачем же мы тратим такие сумасшедшие деньги? Почему все это идет? сказал Сосновский

Поставка ракет Taurus Киеву изменит характер отношений ФРГ с РФ, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал не выделять Киеву новые средства.