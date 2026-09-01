Москва1 сен Вести.Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Украине, сообщает немецкий телеканал n-tv.

Кубицки отреагировал на якобы "гибридные угрозы" от России, в том числе инцидент в Лейпциге. По его мнению, Берлин должен дать "четкий дипломатический ответ".

Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила нужное оружие для масштабной защиты от России отметил политик в эфире телеканала

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал скоординированный ответ ФРГ, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге.

Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник со взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ сообщали, что грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА. Немецкие власти утверждали, что беспилотник был сделан профессионалами на заказ и был невидим для системы безопасности.

Издание Politico сообщало, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России в связи с попыткой атаки неизвестного беспилотника в Лейпциге. Посольство России в ФРГ назвало инцидент и последующие обвинения в адрес Москвы "наспех состряпанной провокацией".

В июле глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил, что Украине не нужны немецкие крылатые ракеты Taurus.