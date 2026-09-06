Москва6 сен Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил Берлин о неизбежном изменении характера отношений в случае принятия решения о поставках на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.

По словам Нечаева, обслуживание и управление такими комплексами требуют непосредственного участия немецких специалистов, поскольку украинские военные не способны делать это самостоятельно. Дипломат подчеркнул, что отправка этих вооружений станет серьезным шагом, после которого с Германией начнется "совсем другой разговор".

Ранее бундестаг отклонил инициативу партии "Зеленые" об отправке на Украину ракет Taurus и систем Patriot.