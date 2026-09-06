Москва6 сен Вести.Глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что считает безответственным продолжение выделения Киеву европейских финансовых средств, которых, по его словам, у Европы уже нет. Об этом он заявил газете Mundo.

Барделла подчеркнул, что европейским странам сначала необходимо достичь согласия между собой, прежде чем начинать переговоры с Россией по украинскому конфликту "единым фронтом".

Я считаю безответственным продолжать выделять и направлять средства, которых у нас больше нет, не увязывая это с получением гарантий. Американцы, по крайней мере, проявили дальновидность, обеспечив себе получение этих денег с помощью встречного предложения: использования украинских редкоземельных металлов сказал он

Барделла пояснил, что, по его мнению, продолжать выделять и направлять средства, которых у Европы больше нет, без привязки к получению каких-либо гарантий — безответственный шаг. Он добавил, что США, в отличие от европейцев, проявили дальновидность, заранее обеспечив себе возможность вернуть эти деньги за счет встречного предложения - использования украинских редкоземельных металлов.