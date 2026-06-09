В Италии призвали ЕС способствовать переговорам, а не финансировать Киев Евродепутат Валле: ЕС должен способствовать переговорам, а не финансировать Киев

Москва9 июн Вести.Вместо того, чтобы финансировать военные усилия Киева, Европе следует занять более активную позицию в дипломатии и начать способствовать переговорам. Такое мнение выразил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал намерение ЕС выделить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро​​​.

Вместо того, чтобы ограничиваться финансированием конфликта, Европейский союз должен взять на себя более активную политическую и дипломатическую роль, способствуя созданию заслуживающего доверия переговорного процесса говорится в публикации

Также парламентарий отметил, что Европе стоит выбрать авторитетного кандидата в посредники на переговоры. Им, по его мнению, должен стать человек, который способен "продвигать конкретные шаги к прекращению огня и долговременному решению конфликта".

Кроме того, Валле обратил внимание на то, что Брюссель способен в считанные недели "находить миллиарды" на финансирование киевского режима, тогда как граждане самой Европы постоянно сталкиваются с отсутствием роста заработных плат, проблемами в сфере здравоохранения и получения государственных услуг, а также увеличением стоимости жизни.

Мы продолжаем настаивать на переменах: больше дипломатии, больше европейской политической инициативы и больше инвестиций в рабочие места, здравоохранение, образование и поддержку семей. Европа должна вновь играть ведущую роль в установлении мира, а не ограничиваться финансированием войны, которая продолжает приносить разрушения, жертвы и нестабильность подчеркнул евродипломат

Ранее о накачивании Киева деньгами и оружием высказался еще один евродепутат – Тьерри Мариани. По его словам, граждане Франции "устали платить" за конфликт на Украине, в котором у Парижа "нет никакого прямого стратегического интереса".