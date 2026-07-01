Журналист Строкань: Рим не готов платить за Киев и по линии ЕС, и по линии НАТО

Журналист Строкань объяснил отказ Италии от финансирования Киева Журналист Строкань: Рим не готов платить за Киев и по линии ЕС, и по линии НАТО

Москва1 июл Вести.Италия отказалась от финансирования Украины по линии НАТО, поскольку страна уже оказала Киеву поддержку через структуры Евросоюза. Таким мнением с ИС "Вести" поделился журналист Сергей Строкань.

Если говорить об этих информационных утюгах, которые вещают о победе Украины, то они могут перегреться и сгореть. Почему? Потому что во всей этой истории помощи Украине ключевое слово – это деньги. Даже не одно слово, а два слова – большие деньги. И в этом смысле весьма символична публикация Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что Италия выступила в процессе разработки итогового документа, итогового коммюнике саммита, против того, чтобы взять на себя долгосрочные обязательства о финансировании Киева на 2027 год объяснил Строкань

Он напомнил, что пакет помощи Украине по линии ЕС на 90 млрд евро уже с трудом согласовывался.

Ситуация сложнее, и ее нужно разобрать более подробно. Почему такие проблемы с финансированием Украины? Здесь сразу несколько факторов. Прежде всего, проблема не только в Италии, но и в группе европейских стран, которые задают себе вопрос: "Мы только что с трудом, со скрипом утвердили европейский план помощи Украине – 90 млрд. Но почему мы должны еще раз платить еще в НАТО? Мы же уже там заплатили в Европейском Союзе?". Получается двойное налогообложение. И, конечно, платить не хотят заключил Строкань

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Италия выступила против фиксации долгосрочных обязательств альянса по военной помощи Киеву на 2027 год.