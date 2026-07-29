В Италии хотят полностью прекратить военную помощь Украине BQ: итальянские депутаты внесли в парламент резолюцию об остановке помощи Киеву

Москва29 июл Вести.Группа депутатов оппозиционной партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесла в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщила итальянская газета Blitz Quotidiano.

Отмечается, что депутаты обвиняют власти страны в том, что они ставят международные обязательства выше экономических трудностей итальянцев.

Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов [нижняя палата итальянского парламента] резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев говорится в публикации

Как отметил депутат Эдоардо Зиелло, документ предполагает немедленное прекращение всех поставок Киеву. Ресурсы, которые будут освобождены в результате этого решения, предлагается направить на поддержку итальянских семей, заявил он во время пресс-конференции перед Палатой депутатов, где также был вывешен баннер с надписью "Деньги Зеленскому? Нет! Сначала для итальянского народа".

Другой депутат партии "Национальное будущее" подчеркнул, что санкционный курс Рима в отношении Москвы лишь усугубляет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что без внешней помощи Украина обречена. Он сравнил военную помощь Киеву с лекарствами для смертельно больного.