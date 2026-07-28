Москва28 июлВести.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал военную помощь для Украины столь необходимой, как лекарства для больного. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по иностранным делам и обороне в парламенте страны.
Крозетто считает, что Украина не выживет, если ей перестать оказывать помощь.
Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет… Помощь Украине – как лекарство больномузаявил министр
Ранее он рассказал, что специфические запросы киевского режима на вооружение сложно удовлетворить. ВСУ требуют поставок сложных средств противовоздушной обороны.