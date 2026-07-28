Глава МО Италии Крозетто: без помощи Украина умрет, как больной без лекарств

В Италии заявили, что без внешней помощи Украина обречена Глава МО Италии Крозетто: без помощи Украина умрет, как больной без лекарств

Москва28 июл Вести.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал военную помощь для Украины столь необходимой, как лекарства для больного. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по иностранным делам и обороне в парламенте страны.

Крозетто считает, что Украина не выживет, если ей перестать оказывать помощь.

Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет… Помощь Украине – как лекарство больному заявил министр

Ранее он рассказал, что специфические запросы киевского режима на вооружение сложно удовлетворить. ВСУ требуют поставок сложных средств противовоздушной обороны.