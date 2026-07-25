Москва25 июл Вести.Характер запросов Украины на вооружения изменился, из-за чего удовлетворить их в последнее время стало затруднительно. Об этом заявил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.

Вначале украинская сторона просила: пришлите нам все, что у вас есть. Сегодня ситуация иная. Потребности стали гораздо более определенными: речь идет об очень сложных средствах, имеющих отношение к противовоздушной обороне, и других современных и редких системах сказал министр в интервью газете La Repubblica

Крозетто добавил, что спрос превосходит предложение в сто раз, из-за чего оказывать помощь оказывается непросто даже при большом желании это сделать.

Вместе с тем, несмотря на возникающие трудности, руководитель итальянского оборонного ведомства сообщил, что занимается тем, чтобы "собрать все необходимое для оказания помощи Украине". По словам Крозетто, завершить эту работу он рассчитывает в скором времени.

В феврале Сенат Италии окончательно одобрил продление военной поддержки Украины, несмотря на внутренние разногласия и критику со стороны отдельных членов правящего большинства. Голосование по декрету было связано с вопросом о доверии правительству. Ранее, в декабре 2025 года, кабинет министров страны утвердил декрет о продлении помощи Украине, включая военную, вплоть до конца 2026 года.

В Москве неоднократно отмечали, что поставки западных вооружений Киеву и помощь в подготовке украинских военнослужащих лишь продлевают конфликт, не влияя при этом на ситуацию на линии фронта.