Во Франции раскритиковали Киев за просьбы к ЕС выделить 23 млрд евро Французский политик Филиппо раскритиковал просьбы Киева дать ему 23 млрд евро

Москва4 сен Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал просьбу украинского руководства о выделении из бюджетов Евросоюза дополнительных 23 миллиардов евро в 2026 году. Свое мнение по этому поводу политик выразил на своей странице в социальной сети Х.

Как сообщал ранее портал Euractiv, представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявлял, что Киеву нужны дополнительные 27 млрд долларов (23 млрд евро) в 2026 году​​​. При этом украинский представитель отметил, что эти деньги могут быть выделены из уже одобренных средств на будущее траншей.

(Глава киевского режима Владимир. – Прим. ред.) Зеленский требует от стран ЕС дополнительно 23 миллиарда евро! Из них 4,5 миллиарда евро должна выплатить Франция. И он хочет получить их "в 2026 году"! ... Стоп! Больше ни одного евро для Украины! написал Филиппо

Французским властям, по мнению политика, следует направить средства на поддержку пострадавших от жары и засухи фермеров, а не тратить деньги на поддержку Киева.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина направила ЕС новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки систем ПВО, в том числе американских Patriot. Государства-члены европейского объединения, по ее словам, в настоящий момент рассматривают запрос Киева.