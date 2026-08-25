Москва25 авг Вести.Власти Франции хотят добиться ограничения на закупки Украиной вооружения из стран, которые не являются членами Европейского союза, на полученные из европейских фондов средства. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Программа финансирования Киева подразумевает выделение ему в 2026 и 2027 годах 90 миллиардов евро на различные нужды, в том числе военные. При этом киевский режим должен предоставлять Европейской комиссии на утверждение все контракты на поставки оружия, которые он будет оплачивать в рамках этих пакетов помощи.

Согласно условиям соглашения, Украина не может выделять более 35% от пакета помощи на оборонную продукцию, которая была произведена за пределами ЕС и европейской экономической зоны. При этом Киев может запрашивать исключения, если товары не производятся в ЕС или если их производство в объединении оказывается дороже или дольше, чем требуется.

По информации журналистов, украинские власти смогли добиться для себя исключений. Так, речь идет о закупке китайских компонентов для производства беспилотных летательных аппаратов и об американских ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Франция сейчас стремится ограничить срок действия этих исключений, чтобы гарантировать, что большая часть финансирования, предоставляемого ЕС, будет направлена на поддержку европейского и, вероятно, французского оборонного производства говорится в публикации

Вместе с этим в материале отмечается, что ряд стран, в частности Финляндия, Швеция, Литва, Дания, Польша, Эстония и Латвия, выступают за максимальную свободу Киева в вопросе закупок оружия, исходя из срочных потребностей фронта.