Repubblica узнала о подготовке военных поставок из Италии и Франции для ВСУ СМИ: Италия и Франция планируют продать Украине четыре новые системы ПВО

Москва26 авг Вести.Италия и Франция готовят продажу Украине четырех батарей ПВО Samp-T NG и поставки ракет-перехватчиков Aster 30. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники.

Отмечается, что стоимость всей программы составит примерно 3 миллиарда евро. Предполагается, что она будет профинансирована за счет средств ЕС, а новые системы должны поступить Украине к 2027 году.

Произойдет продажа, финансируемая за счет кредитов ЕС, четырех батарей Samp-T NG – самых современных, характеристики которых равны, если не превосходят, американские батареи Patriot говорится в публикации

Вместе с системами ПВО Украина должна получить семь радаров: шесть производства французской Thales и один от итальянской Leonardo.

Repubblica утверждает, что Италия также намерена до октября передать Киеву ракеты Aster 30 из запасов своих вооруженных сил. Франция, в свою очередь, может временно предоставить еще две находящиеся на вооружении батареи Samp-T.

По данным издания, военная поддержка должна войти в 13-й пакет помощи Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Париж хочет ограничить для Киева возможность закупки вооружения из стран, которые не входят в Евросоюз.