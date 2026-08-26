Москва26 авг Вести.Без американских поставок Украина останется с минимумом вооружений. Такой прогноз ИС "Вести" дал член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин.

Поставлять на данный момент есть мало что. Без США и без американских поставок Украина останется фактически с минимумом вооружений, просто потому что все, что было у Запада, он уже отдал. Каких-то высокотехнологичных систем, которые, допустим, там были бы такого же класса, как столь любимые в Киеве Patriot, у Европы просто нет. То, что они поставляют, это неплохие зенитно-ракетные комплексы, но они не способны перехватывать тот же самый гиперзвук сказал эксперт

Шурыгин отметил, что сейчас оружие Украине может дать только Америка.

Поэтому все сейчас упирается в то, чтобы изменить позицию американцев. Хотя мы знаем, что американцев с теми же самыми защитными вооружениями, особенно противоракетными системами, тоже все очень плохо после долгой-долгой войны в заливе. Поэтому сегодня мы как бы присутствуем при той истории, когда надо любой ценой продолжать войну против России… На самом деле сегодня присутствуем при ситуации, когда наступает полный тупик с точки зрения вообще методов ведения войны с Россией. Все испробовано, кроме ядерного оружия добавил эксперт

Ранее газета Repubblica сообщила, что Италия и Франция готовят передачу Украине четырех батарей ПВО Samp-T NG и поставки ракет-перехватчиков Aster 30.