В Киеве пожаловались на недополученную от стран Запада финансовую поддержку Депутат Рады Железняк: Запад предоставил Украине только четверть финансирования

Москва21 авг Вести.Украина сталкивается со значительными финансовыми трудностями, поскольку западные партнеры Киева выделили ему лишь одну четверть от ожидаемой суммы, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что представители парламентских фракций обсуждали эту проблему на встрече с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Коротко: с деньгами проблемы. Из миллиардов долларов от партнеров пришла четвертая часть написал в Telegram-канале Железняк

Для получения оставшихся средств правительству Украины необходимо утвердить и направить в Раду 17 законопроектов. В свою очередь, парламенту предстоит принять 24 законопроекта.

Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна исчерпала внутренние ресурсы, а поиск новых источников финансирования становится сложнее.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "достигла потолка" международной поддержки и не сможет получить от Запада больше, чем уже предоставляется.

20 августа Евросоюз выделил 8,5 миллиарда евро на военные закупки для Украины в рамках ранее одобренной кредитной программы объемом 90 миллиардов евро. Средства предназначены для приобретения ракет, истребителей и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.