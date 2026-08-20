Еврокомиссия: Украина не просила средства ПВО по программе на 90 млрд евро

В ЕК заявили, что Киев не запрашивал средства ПВО по программе на 90 млрд евро Еврокомиссия: Украина не просила средства ПВО по программе на 90 млрд евро

Москва20 авг Вести.Украина не запрашивала у Евросоюза средства противовоздушной обороны (ПВО) в рамках программы военного финансирования на 90 млрд евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари в ходе брифинга.

По его словам, Киев может запросить средства борьбы с баллистическими ракетами, однако пока этого не сделал.

Все запросы Украины касались только беспилотников, ракет и истребителей сказал Уйвари

Сколько вооружения и каких моделей в Еврокомиссии не уточнили.

19 августа сообщалось, что Киев находится в отчаянном положении из-за растущего дефицита ракет-перехватчиков у Запада.